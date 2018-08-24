На Донбасі пройшли запеклі бої: у штабі ООС назвали найгарячіші точки

Окупаційні війська Росії 23 серпня понад 40 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України, застосовуючи заборонене озброєння. Найгарячіше було поблизу Кримського та Новотошківського на Луганському напрямку. Внаслідок ворожих дій п'ять військових загинуло, та ще семеро отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 23 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, з випадками загострення на окремих ділянках, проте залишалася цілком контрольованою. Противник 42 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", – йдеться у пвоідомленні.

Зокрема, окупанти вели прицільний вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, проросійські бойовики здійснили обстріли позицій об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

За даними штабу, минулої доби найгарячіше було на Луганському напрямку в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Там противник інтенсивно застосовував артилерію та міномети, а також вдався до штурмових дій. Водночас, військовослужбовці ЗСУ відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях.

Окрім того, окупанти здійснювали обстріли з 82 мм мінометів по наших позиціях поблизу Луганського, Чермалика та Лебединського.

Упродовж минулої доби п’ятеро українських захисників загинуло, семеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення. За даними розвідки, за минулу добу 12 окупантів знищено, ще 20 отримали поранення,

– додали у штабі.

Також, протягом ночі 24 серпня російські окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль та Водяне. Біля Кримського вночі окупанти знову відкрили вогонь із 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 23 серпня російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.