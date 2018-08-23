Втрати на Донбасі: з’явилися імена і фото загиблих українських військових

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 23 серпня загинули 5 українських військових. Відомо, що четверо загиблих захисників України були бійцями "Айдару".

Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

24 канал раніше повідомляв, що 23 серпня під вечір російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.

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Так, загиблими українськими військовими виявились старший солдат Мар’ян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михайло Щербанюк та старший солдат Андрій Чирва.



Загиблий Мар’ян Найда



Загиблий Тарас Проценко



Загиблий Андрій Чирва