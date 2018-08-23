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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Втрати на Донбасі: з’явилися імена і фото загиблих українських військових

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Втрати України на Донбасі
Втрати України на Донбасі / Ілюстративне фото з вільних мереж

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі 23 серпня загинули 5 українських військових. Відомо, що четверо загиблих захисників України були бійцями "Айдару".

Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

24 канал раніше повідомляв, що 23 серпня під вечір російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.

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Так, загиблими українськими військовими виявились старший солдат Мар’ян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михайло Щербанюк та старший солдат Андрій Чирва.

Втрати на Донбасі
Загиблий Мар’ян Найда

Втрати Донбас
Загиблий Тарас Проценко
Втрати Донбас
Загиблий Андрій Чирва

Втрати Донбас
Загиблий Михайло Щербанюк

Теги: Жертви Новини України Війна на Донбасі Айдар Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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