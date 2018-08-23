Потери на Донбассе: появились имена и фото погибших украинских военных

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 23 августа погибли 5 украинских военных. Известно, что четверо погибших защитников Украины были бойцами "Айдара".

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

24 канал ранее сообщал, что 23 августа под вечер российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

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Так, погибшими украинскими военными оказались старший солдат Марьян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михаил Щербанюк и старший солдат Андрей Чирва.



Погибший Марьян Найда



Погибший Тарас Проценко



Погибший Андрей Чирва