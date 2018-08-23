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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Потери на Донбассе: появились имена и фото погибших украинских военных

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Потери Украины на Донбассе
Потери Украины на Донбассе / Иллюстративное фото из открытых сетей

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе 23 августа погибли 5 украинских военных. Известно, что четверо погибших защитников Украины были бойцами "Айдара".

Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

24 канал ранее сообщал, что 23 августа под вечер российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

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Так, погибшими украинскими военными оказались старший солдат Марьян Найда, солдат Тарас Проценко, старший солдат Михаил Щербанюк и старший солдат Андрей Чирва.

Втрати на Донбасі
Погибший Марьян Найда

Втрати Донбас
Погибший Тарас Проценко
Втрати Донбас
Погибший Андрей Чирва

Втрати Донбас
Погибший Михаил Щербанюк

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Айдар
Источник: 24 канал
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