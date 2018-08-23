Украина понесла большие потери на Донбассе: есть немало раненых

В четверг, 23 августа, в 17:00 и 18:00 российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В штабе уточнили, что пророссийские боевики открывали прицельный огонь из минометов калибра 122, 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам Крымского, Новотошковского, Железного, Новгородского, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Гнутово, Лебединского.

Читайте также: Десятки километров окопов покрытые кровью: как ВСУ оттеснили диверсантов со своих позиций

Во время обстрелов в районах Крымского и Новотошковского российские оккупационные силы применили против бойцов ООС 122-миллиметровую артиллерию и минометы.

Украинским военным пришлось открыть огонь в ответ, в результате чего были ликвидированы 12 пророссийских боевиков и еще 17 – ранены.

"Воинские части резерва и артиллерия готовы к отражению атак противника и ведению боевых действий. Ситуация в районе проведения Операции остается под контролем Объединенных сил", – заверили в штабе ООС.