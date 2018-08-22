Десятки километров окопов покрыты кровью: как ВСУ оттеснили диверсантов со своих позиций

Диверсанты противника среди бела дня пытались подойти к позициям украинских военных на Светлодарской дуге, но их вовремя заметили и оттеснили. И такая ситуация на Донбассе каждый день. А обстрелы происходят из всех калибров, включая "Грады".

Украинская бригада черных запорожцев занимает господствующие высоты. Боевики у них как на ладони, и враг это прекрасно понимает, потому лупит изо всех калибров.

Читайте также: Украинские военные рассказали неожиданные подробности освобождения поселка Шумы

Несколько дней назад впервые за много месяцев сюда била реактивная артиллерия. Всего там легло 12-15 ракет, осколками посекло все деревья вокруг. По направлению четко видно, что стреляли из Дебальцево или Углегорска.

Украинские армейцы от обстрела не пострадали. После обстрела "Градами" на этой позиции интенсивность боев уменьшилась. Из-за того, говорят бойцы, что враг получил достойный ответ.

Киевлянин с позывным Дед – едва ли не старейший в подразделении, ему уже 58 лет. Воюет с 14-го года, а за его плечами – бои за Донецкий аэропорт и Пески. Хотя, рассказывает, в армию еле взяли.

Сначала мне сказали: "Дедушка, иди к своей бабушке". А потом, когда Иловайск произошел, поняли, что надо. Мобилизация началась, и тогда я пошел,

– сказал военнослужащий бригады черных запорожцев ВСУ Дед.

Ему много раз предлагали идти выше обычного солдата. Но он отказывается, потому что считает, что карьеру должны делать молодые.

Я считаю себя уже "отжившим" материалом, но вот эти ребята – это наша элита, наше будущее. Говорят, что депутаты – элита, нет – вот элита,

– добавил военный Дед.

Вдруг один из парней заметил, что несколько террористов начали двигаться в сторону украинских окопов. Началась перестрелка. Больше боевики не показывались, так как поняли, что украинские бойцы бдительности не теряют.