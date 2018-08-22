Десятки кілометрів окопів вкриті кров'ю: як ЗСУ відтіснили диверсантів зі своїх позицій

Диверсанти противника серед білого дня намагались підійти до позицій українських військових на Світлодарській дузі, але їх вчасно помітили та відтіснили. І така ситуація на Донбасі щодня. А обстріли відбуваються з усіх калібрів, включаючи "Гради".

Українська бригада чорних запорожців займає панівні висоти. Бойовики в них як на долоні, і ворог це чудово розуміє, тому гатить з усіх калібрів.

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Декілька днів тому вперше за багато місяців сюди била реактивна артилерія. Всього там лягло 12-15 ракет, осколками посікло всі дерева навколо. По напрямку чітко видно, що стріляли з Дебальцевого або Вуглегірська.

Українські армійці від обстрілу не постраждали. Після обстрілу "Градами" на цій позиції інтенсивність боїв зменшилась. Через те, кажуть бійці, що ворог отримав гідну відповідь.

Киянин з позивним Дід – чи не найстарший у підрозділі, йому вже 58 років. Воює із 14-го року, а за його плечима – бої за Донецький аеропорт та Піски. Хоча, розповідає, в армію ледве взяли.

Спочатку мені сказали: "Дідусь, йди до своєї бабусі". А потім коли Іловайськ стався, зрозуміли, що треба. Мобілізація почалася, і тоді я пішов,

– сказав військовослужбовець бригади чорних запорожців ЗСУ Дід.

Йому багато разів пропонували йти вище звичайного солдата. Але він відмовляється, бо вважає, що кар'єру мають робити молоді.

Я вважаю себе вже "віджитим" матеріалом, але ось ці хлопці – це наша еліта, наше майбутнє. Говорять, що депутати, – еліта, ні – ось еліта,

– додав військовий Дід.

Раптом один з хлопців помітив, що декілька терористів почали рухатись в бік українських окопів. Почалася перестрілка. Більше бойовики не показувались, адже зрозуміли, що українські бійці пильності не втрачають.