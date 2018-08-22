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Українські військові розповіли неочікувані подробиці звільнення селища Шуми

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Українська армія звільнила від ворога ще один населений пункт – селище Шуми на околицях окупованої Горлівки. Там тепер майорить український прапор, а бійці Збройних сил уже обладнали позиції там, звідки ще донедавна терористи обстрілювали декілька українських селищ і міст.

Селище Шуми на Донеччині чи не щодня опинялося у центрі перехресного вогню.

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"До пострілів вже звикли. Знаєш, що куди летить, і що звідки прилетить. А від коли почалося затишшя, і тепер коли не стрілять, тоді вже страшно", – сказав місцевий мешканець Сергій.

Все змінилося декілька днів тому. Українські військові блискавичною спецоперацією звільнили Шуми від окупаційних військ. Операцію проводили підрозділи 24 окремої механізованої бригади разом з ротою глибинної розвідки. Командир бригади Валерій Гудзь розповів, що діяли у режимі повної секретності.

Розвідники, вибивши терористів, добре закріпились у селищі, згодом туди ж зайшла піхота. Провели спецоперацію, аби запобігти веденню вогню з боку окупаційних військ по мирних жителях. Більше того, військові створили кільце безпеки навколо міста Торецьк і утворили буферну зону навколо контрольно-пропускного пункту "Майорське".

Ми там на порядку 7 кілометрів покращили наші позиції. Тут навіть справа не стільки в Шумах, адже ми і КПВВ "Майорське" прикрили, а до нього набагато складніше підійти,
– зазначив військовослужбовець Андрій.

У ході бою підрозділ зазнав непоправної втрати. Дмитро Український на псевдо Шубін, героїчний розвідник з Донеччини вступив у свій останній бій. Разом з ним тоді був його побратим Олег – останній, хто бачив Шубіна живим.

Дмитро російську знає, їх акцент, а я ні. Зайшли ми прямо до них на відстань приблизно 5-7 метрів. Дмитро до них каже: "Ребята, не стреляйте, свои". Вони почали на нас дивитись, десь 5 секунд, а ми на них дивились,
– розповів військовослужбовець Олег.

Потім довгий і щільний обстріл з кулеметів та автоматів. Шубін прикрив побратимів ціною власного життя. Побратими та командир бригади відзначив надзвичайну мужність особового складу.

За всю війну я сам безпосередньо зустрівся з тим, що на позиціях під час ближнього бою залишалось до 10-ти набоїв до автоматів. При цьому, будь-яких питань щодо залишення позиції ніхто не піднімав, і вони стояли до кінця, розраховуючи вже на ручні гранати,
– відповів Валерій Гудзь.

За три з гаком місяці Операції Об'єднаних Сил Україна звільнила від агресора 15 квадратних кілометрів території. Усі вони стратегічно важливі й відкривають для Збройних Сил нові горизонти, ворогу ж відверто перекривають кисень.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Жертви Новини Донецька
Джерело: 24 канал
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