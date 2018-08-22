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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинские военные рассказали неожиданные подробности освобождения поселка Шумы

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Украинская армия освободила от врага еще один населенный пункт – поселок Шумы в окрестностях оккупированной Горловки. Там теперь развевается украинский флаг, а бойцы Вооруженных сил уже оборудовали позиции там, откуда еще недавно террористы обстреливали несколько украинских поселков и городов.

Поселок Шумы в Донецкой области почти ежедневно оказывался в центре перекрестного огня.

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"К выстрелам уже привыкли. Знаешь, что куда летит, и откуда прилетит. А от когда началось затишье, и теперь когда не стреляют, тогда уже страшно", – сказал местный житель Сергей.

Все изменилось несколько дней назад. Украинские военные молниеносной спецоперацией освободили Шумы от оккупационных войск. Операцию проводили подразделения 24 отдельной механизированной бригады вместе с ротой глубинной разведки. Командир бригады Валерий Гудзь рассказал, что действовали в режиме полной секретности.

Разведчики, выбив террористов, хорошо закрепились в поселке, впоследствии туда же зашла пехота. Провели спецоперацию, чтобы предотвратить ведение огня со стороны оккупационных войск по мирным жителям. Более того, военные создали кольцо безопасности вокруг города Торецкое и создали буферную зону вокруг контрольно-пропускного пункта "Майорское".

Мы там в порядке 7 километров улучшили наши позиции. Здесь даже дело не столько в Шумах, ведь мы и КПВВ "Майорское" прикрыли, а к нему гораздо сложнее подойти,
– отметил военнослужащий Андрей.

В ходе боя подразделение понесло невосполнимую утрату. Дмитрий Украинский под псевдо Шубин, героический разведчик из Донецкой области вступил в свой последний бой. Вместе с ним тогда был его собрат Олег – последний, кто видел Шубина живым.

Дмитрий русский знает, их акцент, а я нет. Зашли мы прямо к ним на расстояние примерно 5-7 метров. Дмитрий сказал им: "Ребята, а не стреляйте, свои". Они начали на нас смотреть, где-то 5 секунд, а мы на них смотрели,
– рассказал военнослужащий Олег.

Затем длинный и плотный обстрел из пулеметов и автоматов. Шубин прикрыл собратьев ценой собственной жизни. Побратимы и командир бригады отметил чрезвычайное мужество личного состава.

За всю войну я сам непосредственно встретился с тем, что на позициях во время ближнего боя оставалось до 10-ти патронов к автоматам. При этом, каких-либо вопросов относительно оставления позиции никто не поднимал, и они стояли до конца, рассчитывая уже на ручные гранаты,
– ответил Валерий Гудзь.

За три с лишним месяца Операции Объединенных Сил Украина освободила от агрессора 15 квадратных километров территории. Все они важны и открывают для Вооруженных Сил новые горизонты, врагу же откровенно перекрывают кислород.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Жертвы Новости Донецка
Источник: 24 канал
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