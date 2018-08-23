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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Україна зазнала великих втрат на Донбасі: є чимало поранених

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Ситуація на Донбасі 23 серпня
Ситуація на Донбасі 23 серпня / Фото з вільних мереж

У четвер, 23 серпня, протягом 17:00 та 18:00 російські окупаційні сили здійснили 12 обстрілів на Донбасі, при цьому 4 обстріли – із артилерії та мінометів. Внаслідок бойових дій загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У штабі уточнили, що проросійські бойовики відкривали прицільний вогонь з мінометів калібру 122, 120 і 82 міліметрів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по українських захисниках Кримського, Новотошківського, Залізного, Новгородського, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Гнутового, Лебединського.

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Під час обстрілів у районах Кримського і Новотошківського російські окупаційні сили застосував проти бійців ООС 122-міліметрову артилерію та міномети.

Українським військовим довелось відкрити вогонь у відповідь, в результаті чого було ліквідовано 12 проросійських бойовиків та ще 17 – поранено.

"Військові частини резерву та артилерія готові до відбиття атак противника та ведення бойових дій. Ситуація в районі проведення Операції залишається під контролем Об’єднаних сил", – запевнили у штабі ООС.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
Джерело: 24 канал
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