Горький привкус: Климкин прокомментировал большие потери Украины на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на информацию о гибели в четверг на Донбассе 5 украинских военных. Так, министр отметил, что "у выстраданной свободы горький привкус".

Об этом Климкин написал в своем Twitter-аккаунте.

24 канал сообщал, что 23 августа в результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

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Есть праздники – просто святые. А есть праздники, которые имеют свою особую цену. Сегодня, в канун 27-й годовщины украинской независимости, на донбасском фронте погибло пять наших воинов. У выстраданной свободы горький привкус. Не забудем, победим!

– говорится в сообщении главы МИД Украины.