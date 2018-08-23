Гіркий присмак: Клімкін прокоментував великі втрати України на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зреагував на інформацію про загибель у четвер на Донбасі 5 українських військових. Так, міністр зазначив, що "вистраждана свобода має гіркий присмак".

Про це Клімкін написав у своєму Twitter-акаунті.

24 канал повідомляв, що 23 серпня внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинуло 5 українських військових, ще 7 бійців зазнали поранень.

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Є свята – просто свята. А є свята, які мають свою особливу ціну. Сьогодні, в переддень 27-ї річниці української незалежності, на донбаському фронті полягло п’ять наших воїнів. Вистраждана свобода має гіркий присмак. Не забудемо, переможемо!,

– мовиться у повідомленні глави МЗС України.