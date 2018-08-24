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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

На Донбассе прошли ожесточенные бои: в штабе ООС назвали самые горячие точки

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На Донбассе погибли пять украинских бойцов
На Донбассе погибли пять украинских бойцов / Фото из открытых источников

Оккупационные войска России 23 августа более 40 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное вооружение. Вследствие вражеских действий пятеро военных погибли, и еще семеро получили ранения.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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"За прошедшие сутки, 23 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была напряженной, со случаями обострения на отдельных участках, однако оставалась полностью контролируемой. Противник 42 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", – говорится в пвоидомленни.

В частности, оккупанты вели прицельный огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, пророссийские боевики совершили обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Луганское, Северное, Железное, Новгородское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино .

По данным штаба, за минувшие сутки горячее всего было на Луганском направлении в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Там противник интенсивно применял артиллерию и минометы, а также прибегли к штурмовым действиям. Между тем военнослужащие ВСУ отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях.

Кроме того, оккупанты осуществляли обстрелы из 82 мм минометов по нашим позициям вблизи Луганского, Чермалыка и Лебединского.

За прошедшие сутки пятеро украинских защитников погибли, семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, за минувшие сутки 12 оккупантов были уничтожены, еще 20 получили ранения,
– добавили в штабе.

Также, в ночь на 24 августа российские оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Гнутово, Павлополь и Водяное. Возле Крымского ночью оккупанты снова открыли огонь из 122 мм артиллерии, а вблизи Павлополя применили 82 мм минометы.

Потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за эти сутки нет.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 23 августа российские оккупационные силы осуществили 12 обстрелов на Донбассе, при этом 4 обстрела – из артиллерии и минометов. В результате боевых действий погибли 5 украинских военных, еще 7 бойцов получили ранения.

Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Украина – Россия Жертвы
Источник: 24 Канал
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