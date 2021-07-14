Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что действующих нардепов вызвали на допрос через Аппарат Верховной Рады. Детали дела пока не раскрывают.

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Кого вызвали на допрос

Юрия Бойко – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

Виталия Борта – народного избранника от ОПЗЖ;

Сергея Ларина – нардепа от ОПЗЖ;

Игоря Палицу – народного избранника от политсилы "За будущее";

Дмитрия Шпенова – внефракционного нардепа.

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