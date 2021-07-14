Пресс-служба СБУ в комментарии 24 каналу сообщила, что действующих нардепов вызвали на допрос через Аппарат Верховной Рады. Детали дела пока не раскрывают.
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Кого вызвали на допрос
Юрия Бойко – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
Виталия Борта – народного избранника от ОПЗЖ;
Сергея Ларина – нардепа от ОПЗЖ;
Игоря Палицу – народного избранника от политсилы "За будущее";
Дмитрия Шпенова – внефракционного нардепа.
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