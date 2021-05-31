В то же время в Комитете избирателей Украины сообщили, что участие в 100% голосований парламента приняли только 10 народных избранников.
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Кто из нардепов не голосовал ни разу
По данным КИУ, 21 народный депутат не проголосовал ни разу за май. Среди них:
- Юрий Бойко (ОПЗЖ)
- Илья Кива (ОПЗЖ)
- Сергей Левочкин (ОПЗЖ)
- Ренат Кузьмин (ОПЗЖ)
- Федор Христенко (ОПЗЖ)
- Сергей Ларин (ОПЗЖ)
- Антон Яценко ("Батькивщина").
Остальные 14 – официально отсутствовали и, соответственно, не голосовали.
Среди них кум Путина Виктор Медведчук и его соратник Тарас Козак (оба ОПЗЖ). Их подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Активность народных депутатов
В мае активно голосовали депутаты "Слуги народа", "Европейской Солидарности" и "Голоса". В среднем депутаты "Слуги народа" приняли участие в 85% голосований, "ЕС" и "Голоса" – 81%.
Депутаты группы "Доверие" приняли участие в 73% голосований. Другие фракции нажимали "за", "против" или "воздержался" значительно реже:
- "Батькивщины" – 54%;
- группы "За майбутнє" – 52%;
- ОПЗЖ – 33%.
Глава КИУ Алексей Кошель заявил, что отдельные парламентарии безответственно относятся к своим депутатским обязанностям, систематически игнорируя голосования Рады.
По сравнению с предыдущими месяцами, в мае количество депутатов, которые не голосовали, удвоилось. Если в феврале ни разу за месяц не голосовали 7 депутатов, а в марте-апреле – по 10 депутатов, то в мае – 21 депутат, что является антирекордом за последнее время,
– добавил он.