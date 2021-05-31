Водночас у Комітеті виборців України повідомили, що участь в 100% голосувань парламенту взяли лише 10 народних обранців.
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Хто з нардепів не голосував ні разу
За даними КВУ, 21 народний депутат не проголосував жодного разу за травень. Серед них:
- Юрій Бойко (ОПЗЖ);
- Ілля Кива (ОПЗЖ);
- Сергій Льовочкін (ОПЗЖ);
- Ренат Кузьмін (ОПЗЖ);
- Федір Христенко (ОПЗЖ);
- Сергій Ларін (ОПЗЖ);
- Антон Яценко ("Батьківщина").
Решту 14 – були офіційно відсутні і, відповідно, не голосували.
Серед них кум Путіна Віктор Медведчук і його соратник Тарас Козак (обоє ОПЗЖ). Їх підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Активність народних депутатів
У травні найактивніше голосували депутати "Слуги Народу", "Європейської Солідарності" та "Голосу". В середньому "слуги Народу" взяли участь у 85% голосувань, "ЄС" та "Голосу" – 81%.
Депутати групи "Довіра" взяли участь у 73% голосувань. Інших фракцій натискали "за", "проти" чи "утримався" значно рідше:
- "Батьківщини" – 54%;
- групи "За майбутнє" – 52%;
- ОПЗЖ – 33%.
Глава КВУ Олексій Кошель заявив, що окремі парламентарі безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов'язків, систематично ігноруючи голосування Ради.
У порівнянні із попередніми місяцями, у травні кількість депутатів, які не голосували подвоїлася. Якщо в лютому жодного разу за місяць не голосувало 7 депутатів, а в березні – квітні по 10, то у травні – 21 депутат, що є антирекордом за останній час,
– додав він.