В арсеналі поважних кнопкодавів понад 100 неперсональних натискань. Хтось прикриває свій злочин газетою, використовує книжку не за призначенням або навіть падає на кнопку для голосування.

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Історія українського кнопкодавства щедра на креатив та швидкість. Наприклад, депутат від фракції "Батьківщина" Антон Яценко встигав проголосувати одразу за 6 колег.

Яке покарання загрожує депутатам

Оригінальність вже не допоможе депутатам під час голосувань. У січні 2021 року за "кмітливі руки" ввели кримінальну відповідальність. Згідно з новим законом, за неперсональне голосування нардеп може отримати штраф до 85 тисяч гривень.

Найважливіший не сам штраф, а те, що суд визнає народного депутата людиною, яка вчинила кримінальне правопорушення. Тоді наслідком цього є втрата депутатського мандата,

– розповіла координаторка руху ЧЕСНО Віта Думанська.

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За кнопкодавство вперше судитимуть

Вже незабаром в Україні депутата вперше судитимуть за кнопкодавство. Мовиться про Владислава Подоляка. Слідство встановило, що мажоритарник під час розгляду правок до земельного закону натиснув чужу кнопку.



Владислав Подоляк / Фото з фейсбуку Владислава Подоляка

Справу кнопкодавства складно довести до суду

За словами фахівців, загалом подібні злочини складно навіть довести до зали суду. Все базується на відео журналістів, які слідство не завжди охоче приймає. Крім цього, є місця, куди об'єктиви телекамер не дістають, а отримати запис з камер спостереження – завдання не з простих, навіть на вимогу самих законотворців.

Прикладом є голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України. Тоді один "накнопкодавлений" голос дозволив одіозному кандидату обійняти посаду.

Ми намагалися отримати відео з записів з управління державної охорони, які спочатку казали, що в них є відеозапис. Потім стверджували, що відеозаписи зникли, потім вони з'являлися. На наші депутатські звернення вони їх не надали,

– розповіла депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

Розв'язання проблеми – сенсорна кнопка

Однак саме скандал з призначенням Шкарлета змусив увімкнути у Верховній Раді сенсорну кнопку. Її вмонтували ще у 2008 році, але понад 10 років не використовували. Згідно з новими правилами, голосувати потрібно двома руками, тому "кнопкодавити" неможливо.

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Як зізнаються депутати, їхні колеги не бояться втратити мандат, бо впевнені, що довести це майже неможливо. Закон діє лише на народних обранців.

Водночас у регіонах депутати "кнопкодавлять" не з меншим запалом, бо є, за що боротися – за місцеві бюджети й землю.