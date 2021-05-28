В арсенале почтенных кнопкодавителей более 100 неперсональных нажатий. Кто-то прикрывает свое преступление газетой, использует книгу не по назначению или даже падает на кнопку для голосования.

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История украинского кнопкодавительства щедра на креатив и скорость. Например, депутат от фракции "Батькивщина" Антон Яценко успевал проголосовать сразу за 6 коллег.

Какое наказание грозит депутатам

Оригинальность уже не поможет депутатам во время голосований. В январе 2021 года за "сообразительные руки" ввели уголовную ответственность. Согласно новому закону, за неперсональное голосование нардеп может получить штраф до 85 тысяч гривен.

Важнее всего не сам штраф, а то, что суд признает народного депутата человеком, совершившим уголовное правонарушение. Тогда следствием этого является потеря депутатского мандата,

– рассказала координатор движения Честно Вита Думанская.

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За кнопкодавительство впервые будут судить

Уже вскоре в Украине депутата впервые будут судить за кнопкодавительство. Говорится о Владиславе Подоляке. Следствие установило, что мажоритарщик во время рассмотрения правок в земельный закон нажал чужую кнопку.



Владислав Подоляк / Фото из фейсбука Владислава Подоляка

Дело кнопкодавительства сложно довести до суда

По словам специалистов, в целом подобные преступления сложно даже довести до зала суда. Все базируется на видео журналистов, которые следствие не всегда охотно принимает. Кроме этого, есть места, куда объективы телекамер не достают, а получить запись с камер наблюдения – задача не из простых, даже по требованию самих законодателей.

Примером является голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. Тогда один "накнопкодавленый" голос позволил одиозному кандидату занять должность.

Мы пытались получить видео из записей из Управления государственной охраны, которые изначально говорили, что у них есть видеозапись. Потом утверждали, что видеозаписи исчезли, потом они появлялись. На наши депутатские обращения они их не предоставили,

– рассказала депутат от "Голоса" Инна Совсун.

Решение проблемы – сенсорная кнопка

Однако именно скандал с назначением Шкарлета заставил включить в Верховной Раде сенсорную кнопку. Ее вмонтировали еще в 2008 году, но более 10 лет не использовали. Согласно новым правилам, голосовать нужно двумя руками, поэтому "кнопкодавить" невозможно.

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Как признаются депутаты, их коллеги не боятся потерять мандат, потому что уверены, что доказать это почти невозможно. Закон действует только на народных избранников.

В то же время в регионах депутаты "кнопкодавят" не с меньшим пылом, потому что есть за что бороться – за местные бюджеты и землю.