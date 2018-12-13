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      Бойко – недовыдвинутый кандидат

      82 Читати новину українською
      Борис Колесников
      Борис Колесников / informator.news

      В конце ноября Бориса Колесникова пригласили на Радио НВ. Среди прочего, обсуждался съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря.

      "Это – требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко", – написал на своей странице в Facebook сопредседатель политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

      По словам политика, обвинения заключаются в том, что он выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени?"

      "С юридической точки зрения, это дело – полный ноль. Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет", – отмечает Колесников.

      Он считает, что его правовой статус в этом деле – свидетель. "Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это – нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было".

      Колесников также высказал возмущение по поаоду того, что Бойко с Левочкиным говорят, что его коллеги сотрудничают с властью. "Александр Ефремов находится в тюрьме уже третий год. Вадим Новинский, Александр Вилкул и Михаил Добкин – под следствием. И, при этом, мы сотрудничаем с властью.

      У представителей нынешней власти все "неприличные" места в поцелуях от Бойко и Левочкина!"

      Политик уверен, что Бойко пытается дискредитировать Оппозиционный Блок. "Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление". Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть Оппозиционный Блок у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах", – отметил Колесников.
      Теги: Новости политики Министерство внутренних дел Юрий Бойко Сергей Левочкин Оппозиционный блок Борис Колесников
      Источник: 24 Канал
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