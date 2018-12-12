Бойко – недовисунутий кандидат

Наприкінці листопада Бориса Колеснікова запросили на Радіо НВ. Серед іншого, обговорювався з’їзд партії і те, що його потрібно провести до 15 грудня.

"Це – вимога обласних політрад. Моя заява лягла в основу доносу Юрія Бойка", – написав на своїй сторінці у Facebook співголова політради партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

За словами політика, звинувачення полягають у тому, що він виступив по радіо, а співголова виконкому (Олександр Касанюк) підробив документи. Як він може підробити документи, якщо він відправляє їх від свого імені?"

З юридичної точки зору, це справа – повний нуль. Все слідство сміється з нього. Ніякого відношення до Міністерства внутрішніх справ і до слідчого управління це не має", – зазначив Колесніков.

Він вважає, що його правовий статус у цій справі – свідок. "Я додам: свідок ганьби недовисунутого кандидата Юрія Бойка. Один з лідерів опозиції пише заяву діючої влади (з якою воює) на своїх колег по опозиції, щоб зірвати з’їзд опозиційної партії. Це – нонсенс! Такого прецеденту в історії України ще не було".

Колесніков також висловив обурення з приводу того, що Бойко з Льовочкіним кажуть, що його колеги співпрацюють з владою. "Олександр Єфремов перебуває у в’язниці вже третій рік. Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Михайло Добкін під слідством. І, при цьому, ми співпрацюємо з владою.

У представників нинішньої влади все "непристойні" місця в поцілунках від Бойка і Льовочкіна!"

Політик впевнений, що Бойко намагається дискредитувати Опозиційний Блок. "Але цією заявою він поховав себе, своє сьогодення і майбутнє в політиці. З ним ніхто і ніколи не захоче мати справу. Всі будуть думати: "Сьогодні ми зв’язалися з Бойком, а завтра він напише на нас заяву". З’їзд у будь-якому випадку буде проведений. Розколоти Опозиційний Блок у Бойка не вийде. Свою нікчемність в політиці вони зрозуміють вже на найближчих виборах", зазначив Колесніков.