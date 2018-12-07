12:55
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Бойко попрощался с "Оппоблоком" и пожалел об этом, – Анна Геранова

      133 Читати новину українською
      Юрий Бойко
      Юрий Бойко / ukranews.com

      На протяжении последнего месяца бывший сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко сделал ряд заявлений в стиле раннего Гребенщикова: "Опоблок" мертв, а я еще нет".

      Сначала о том, что "Опоблок" остался в прошлом и надо идти вперед, было заявлено во время совместного с Вадимом Рабиновичем брифинга в стенах Верховной Рады 9 ноября 2018 года. Об этом для сайта "Обозреватель" пишет блогер Анна Геранова, передает УНИАН.

      "20 ноября, когда Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключали из фракции ОБ Юрий Анатольевич снова заявил о том, что "Оппозиционного блока" больше нет, а существует "Оппозиционная платформа – "За жизнь", отмечает эксперт. По ее мнению, Юрий Анатольевич совершает по принципу непорядочного человека, который, оставив жену и детей, уйдя к другой женщине, через некоторое время предъявляет претензии на жилплощадь и все совместно нажитое имущество. И его не волнует, что перед этим жена выставила его за дверь за пьянку и систематический прелюбодеяние на стороне – нет, он апеллирует к брачному контракту, где мелким шрифтом прописаны особые права при разводе.

      "Вот примерно такую картину мы наблюдаем сегодня. Юрий Бойко вдруг вспомнил о том, что "Опоблок" все-таки жив и даже собирается проводить партийный съезд. Естественно, без тех, кто ушел в другой политический проект и в другую семью Бойко и Левочкина. Бойко и Левочкин взорвались в статье на сайте "Страна.Ua" обширными рассуждениями о том, что съезд "Оппозиционного блока" незаконный и нелегитимный, поскольку дату съезда должен определить политсовет, а он решение не принял. К слову, статья на "Стране" уже вызвала недоумение у некоторых лиц, чьи имена фигурируют в тексте – например, опроверг свою цитату, как и любые комментарии на эту тему, народный депутат Николай Скорик".

      Таким образом, Бойко начал снова претендовать на лидерство в "Опоблоке" – при этом находясь по сути в другой политической партии, подытожила Геранова.

      Теги: Новости политики Сергей Левочкин Вадим Рабинович Оппозиционный блок Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      сегодня , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      Соломія Соломка 1451
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      108
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1570
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 423
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 3267
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября , 22:44 1
      Туск отметил очередное доказательство агрессии России в Украине
       24 ноября 2017 , 17:13
      Экс-депутат рассказал, какое министерство наиболее погрязло в коррупции
       5 марта 2016 , 13:52
      Экологическая тематика стала трендом в политической манипуляции, – эксперты
       7 ноября , 12:34
      Экологические обещания стали новой наживкой для избирателей
       6 декабря , 14:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук