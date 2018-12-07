Бойко попрощался с "Оппоблоком" и пожалел об этом, – Анна Геранова

На протяжении последнего месяца бывший сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной Раде Украины Юрий Бойко сделал ряд заявлений в стиле раннего Гребенщикова: "Опоблок" мертв, а я еще нет".

Сначала о том, что "Опоблок" остался в прошлом и надо идти вперед, было заявлено во время совместного с Вадимом Рабиновичем брифинга в стенах Верховной Рады 9 ноября 2018 года. Об этом для сайта "Обозреватель" пишет блогер Анна Геранова, передает УНИАН.

"20 ноября, когда Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключали из фракции ОБ Юрий Анатольевич снова заявил о том, что "Оппозиционного блока" больше нет, а существует "Оппозиционная платформа – "За жизнь", отмечает эксперт. По ее мнению, Юрий Анатольевич совершает по принципу непорядочного человека, который, оставив жену и детей, уйдя к другой женщине, через некоторое время предъявляет претензии на жилплощадь и все совместно нажитое имущество. И его не волнует, что перед этим жена выставила его за дверь за пьянку и систематический прелюбодеяние на стороне – нет, он апеллирует к брачному контракту, где мелким шрифтом прописаны особые права при разводе.

"Вот примерно такую картину мы наблюдаем сегодня. Юрий Бойко вдруг вспомнил о том, что "Опоблок" все-таки жив и даже собирается проводить партийный съезд. Естественно, без тех, кто ушел в другой политический проект и в другую семью Бойко и Левочкина. Бойко и Левочкин взорвались в статье на сайте "Страна.Ua" обширными рассуждениями о том, что съезд "Оппозиционного блока" незаконный и нелегитимный, поскольку дату съезда должен определить политсовет, а он решение не принял. К слову, статья на "Стране" уже вызвала недоумение у некоторых лиц, чьи имена фигурируют в тексте – например, опроверг свою цитату, как и любые комментарии на эту тему, народный депутат Николай Скорик".

Таким образом, Бойко начал снова претендовать на лидерство в "Опоблоке" – при этом находясь по сути в другой политической партии, подытожила Геранова.