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      Бойко попрощався з "Опоблоком" і пошкодував про це, – Анна Геранова

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      Юрій Бойко
      Юрій Бойко / ukranews.com

      Впродовж останнього місяця колишній співголова фракції "Опозиційного блоку" у Верховній Раді України Юрій Бойко зробив цілий ряд заяв в стилі раннього Гребенщікова: "Опоблок" мертвий, а я ще ні".

      Спочатку про те, що "Опоблок" залишився в минулому і треба йти вперед, було заявлено під час спільного з Вадимом Рабіновичем брифінгу в стінах Верховної Ради 9 листопада 2018 року. Про це для сайту "Обозреватель" пише блогер Анна Геранова, передає УНІАН.

      "20 листопада, коли Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна виключали з фракції ОБ, Юрій Анатолійович знову заявив про те, що "Опозиційного блоку" більше немає, а існує "Опозиційна платформа – "За життя", зазначає експерт. На її думку, Юрій Анатолійович вчиняє за принципом непорядного чоловіка, який, залишивши дружину і дітей, пішовши до іншої жінки, через деякий час пред'являє претензії на житлоплощу і все спільно нажите майно. І його не хвилює, що перед цим дружина виставила його за двері за пиятику та систематичний перелюб на стороні – ні, він апелює до шлюбного контракту, де дрібним шрифтом прописані особливі права при розлученні.

      "Ось приблизно таку картину ми спостерігаємо сьогодні. Юрій Бойко раптом згадав про те, що "Опоблок" все-таки живий і навіть збирається проводити партійний з'їзд. Природно, без тих, хто пішов в інший політичний проект і в іншу сім'ю Бойка і Льовочкіна. Бойко і Льовочкін вибухнули в статті на сайті "Страна.Ua" розлогими міркуваннями про те, що з'їзд "Опозиційного блоку" незаконний і нелегітимний, оскільки дату з'їзду повинна визначити політрада, а він рішення не прийняв. До слова, стаття на "Країні" вже викликала подив у деяких осіб, чиї імена фігурують в тексті – наприклад, спростував свою цитату, як і будь-які коментарі на цю тему, народний депутат Микола Скорик".

      Таким чином, Бойко почав знову претендувати на лідерство в "Опоблоці" – при цьому перебуваючи по суті в іншій політичній партії, підсумувала Геранова.

      Теги: Новини політики Юрій Бойко Опозиційний блок Вадим Рабінович Сергій Льовочкін
      Джерело: 24 Канал
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