Однако есть иностранные компании, которые отказались прекратить деятельность на территории оккупанта. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей со всего мира бойкотировать против них.

Обратите внимание Санкции для политиков России и закрытие портов: Кулеба о разговоре с Байденом и Блинкеном

Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon

Глава украинского МИД подчеркнул, что эти компании получают доходы на крови, спонсируя российские зверства в Украине.

Очевидно, потеря работы в России важнее потери жизни в Украине. Если Ашан игнорирует 139 украинских детей, убитых за этот месяц российского вторжения, игнорируем Ашан и все их продукты,

– призвал Кулеба.

Он также добавил, что следует бойкотировать и Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба призвал к бойкоту Renault из-за отказа прекратить работу в России. Впоследствии французский автомобильный концерн все же объявил, что останавливает работу московского завода.

Останутся без унитазов: новые санкции против России – смотрите видео