Однак є ті іноземні компанії, які відмовилися припинити діяльність на території окупанта. Так, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів з усього світу бойкотувати їх.

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Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin та Decathlon

Очільник українського МЗС наголосив, що ці компанії отримують прибутки на крові, спонсоруючи російські звірства в Україні.

Очевидно, втрата роботи в Росії важливіша за втрату життя в Україні. Якщо Ашан ігнорує 139 українських дітей, убитих за цей місяць російського вторгнення, ігноруймо Ашан та всі їхні продукти,

– закликав Кулеба.

Він також додав, що варто бойкотувати й Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.



Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Renault через відмову припинити роботу в Росії. Згодом французький автомобільний концерн все ж оголосив, що зупиняє роботу свого московського заводу.

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