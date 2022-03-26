Кулеба зазначив, що Байден запевнив у непохитній підтримці США України. Допомога Вашингтона, каже міністр, лише зростатиме.

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Міністри України та США обговорили наступні кроки

Разом з міністром оборони США Ллойдом Остіном та держсекретарем Ентоні Блінкеном українські представники обговорили наступні кроки.

Ми говорили про санкції, над новими вже працюємо. Я порушив питання закриття американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів,

– розповів Кулеба.

Санкції треба вводити проти всіх політичних фігур Росії

Також однією з тем перемовин було введення персональних санкцій не лише проти найближчого оточення Путіна, а й загалом російських політичних фігур.

Вони всі є частиною агресивної машини,

– додав міністр.

Також США та Україна обговорили взаємодію щодо тих європейських країн, які намагаються під різними приводами не ухвалювати жорсткі санкції проти Росії.

Тим часом міністерка оборони Чехії заявила, що не поїде в Будапешт через позицію Орбана щодо України: більше у відео