Кулеба отметил, что Байден заверил в непоколебимой поддержке США Украины. Помощь Вашингтона, говорит министр, будет только расти.
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Министры Украины и США обсудили следующие шаги
Вместе с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном украинские представители обсудили следующие шаги.
Мы говорили о санкциях, над новыми уже работаем. Я поднял вопрос закрытия американских и европейских портов для российских кораблей и грузов,
– рассказал Кулеба.
Санкции надо вводить против всех политических фигур России
Также одной из тем переговоров было введение персональных санкций не только против ближайшего окружения Путина, но и в целом российских политических фигур.
Они все являются частью агрессивной машины,
– добавил министр.
Также США и Украина обсудили взаимодействие в отношении тех европейских стран, которые пытаются под разными предлогами не принимать жесткие санкции против России.
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