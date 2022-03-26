Вранці Дмитро Кулеба та Олексій Резніков уже мали зустріч з держсекретарем Ентоні Блінкеном та головою Пентагону Ллойдом Остіном. Пізніше почалися переговори з президентом США у присутності Блінкена та Остіна.

Зауважте Резніков і Кулеба у Варшаві зустрічаються з Блінкеном і главою Пентагону Ллойдом

Деталей розмови українських міністрів з президентом США поки немає. Відомо лише, що вони почали переговори близько 12:50 за київським часом. Зустріч завершилася о 13:31.



Зустріч Байдена з Кулебою і Резніковим / Фото AFP

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