Утром Дмитрий Кулеба и Алексей Резников уже встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и председателем Пентагона Ллойдом Остином. Позже начались переговоры с президентом США в присутствии Блинкена и Остина.

Заметьте Резников и Кулеба в Варшаве встречаются с Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом

Деталей разговора украинских министров с президентом США пока нет. Известно только, что они начали переговоры около 12.50 по киевскому времени. Встреча завершилась в 13:31 по Киеву.

Встреча Байдена с Кулебой и Резниковым / Фото AFP

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