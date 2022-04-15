Ковалев входил в ВО "Свобода" с 2006 года. Пресс-служба Всеукраинского объединения сообщила, что без отца остались трое детей.
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В бою с оккупантами в Харьковской области погиб наш собрат Владимир Ковалев. Депутат Самборского городского совета от ВО "Свобода" (Львовская область). Вечная память и слава Герою,
– говорится в сообщении.
Владимир Ковалев / ВО "Свобода" Львовщина
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