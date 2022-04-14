Ценой собственной жизни бойцы дали возможность подразделениям продвинуться дальше в Харьковской области. Они прикрывали своих собратьев, не давая врагу вести наступление.

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Что известно о Героях

Юлиан Ступак был лейтенантом, выпускником Львовской академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в 2021 году.

Александр Гарбуз – солдат. Во время выполнения боевого задания попал в плен и был замучен русскими извергами.

Вечная память погибшим!

– отметили в бригаде.



Юлиан Ступак / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр



Александр Гарбуз / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр