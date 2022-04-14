Ценой собственной жизни бойцы дали возможность подразделениям продвинуться дальше в Харьковской области. Они прикрывали своих собратьев, не давая врагу вести наступление.

Важно Боролись за независимость: в Одессе простились с погибшими полковниками ОК "Юг"

Что известно о Героях

  • Юлиан Ступак был лейтенантом, выпускником Львовской академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в 2021 году.
  • Александр Гарбуз – солдат. Во время выполнения боевого задания попал в плен и был замучен русскими извергами.

Вечная память погибшим!
– отметили в бригаде.


Юлиан Ступак / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр


Александр Гарбуз / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр

Кстати – ГУР освободило двух украинских летчиков из плена оккупантов: