Ціною власного життя бійці дали можливість підрозділам просунутися далі на Харківщині. Вони прикривали своїх побратимів, не даючи ворогу вести наступ.
Важливо Боролись за незалежність: в Одесі попрощалися із загиблими полковниками ОК "Південь"
Що відомо про Героїв
- Юліан Ступак був лейтенантом, випускником Львівської академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2021 року.
- Олександр Гарбуз – солдат. Під час виконання бойового завдання потрапив у полон і був закатований російськими нелюдами.
Вічна пам'ять загиблим!
– наголосили в бригаді.
Юліан Ступак / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр
Олександр Гарбуз / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр
До речі – ГУР звільнило двох українських льотчиків з полону окупантів: