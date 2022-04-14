Ціною власного життя бійці дали можливість підрозділам просунутися далі на Харківщині. Вони прикривали своїх побратимів, не даючи ворогу вести наступ.

Важливо Боролись за незалежність: в Одесі попрощалися із загиблими полковниками ОК "Південь"

Що відомо про Героїв

Юліан Ступак був лейтенантом, випускником Львівської академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 2021 року.

Олександр Гарбуз – солдат. Під час виконання бойового завдання потрапив у полон і був закатований російськими нелюдами.

Вічна пам'ять загиблим!

– наголосили в бригаді.



Юліан Ступак / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр



Олександр Гарбуз / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

До речі – ГУР звільнило двох українських льотчиків з полону окупантів: