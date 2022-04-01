Владислав Павлыш уже имел боевой опыт и поэтому, когда началась широкомасштабная война России против Украины, он второй раз взял в руки оружие.

Важно В Харькове погиб студент политехники Кирилл Осипенко: парень волонтерил при терробороне

Что известно о погибшем снайпере

Владислав Павлыш родился 2 сентября 1993 года в Кривом Роге. После окончания школы учился в Горном техникуме Криворожского национального университета.

Работал электрослесарем (слесарем) дежурным и по ремонту оборудования на участке спуска-подъема и подземно-дозаторного комплекса шахты "Терновская". Затем был горным мастером на участке спуска-подъема шахты.

С июня 2019 года по октябрь 2020 года проходил срочную службу. А уже 26 февраля 2022 года вновь вступил в ряды ВСУ. Он нес службу в первом пилотном отделении 3-го пехотного взвода, имел звание старшего солдата.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя! Вечная память и почет.