В университете, где учился Кирилл Осипенко, отмечают, что парень занимался волонтерством с первых дней полномасштабной войны России против Украины.
Земетьте В Днепропетровской области простились с погибшим бойцом Денисом Котенко
Тело молодого человека искали 2 недели. Его удалось идентифицировать лишь после теста ДНК.
В Харьковском политехническом институте отметили героизм молодого человека. Сейчас администрация университета просит всех небезразличных поддержать семью Кирилла.
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Эдигер Сергей Александрович – отчим
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