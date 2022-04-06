О гибели героев сообщили 5 апреля. О времени и месте встречи воинов расскажут позже.

Важно Гражданских людей, которые разбирали завалы в Бородянке, расстреливали: ужасные свидетельства

Пали герои на поле боя, защищая нашу Родину от русской орды. Двое были бойцами стальной закалки, искренними патриотами и невероятными людьми. Им бы жить и жить! Но эта проклятая война снова и снова забрала лучших,

– отметили в городском совете.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших бойцов. Мы благодарим их за то, что защищали нашу Родину. Герои не умирают!

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