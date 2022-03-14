Так, два поезда "Укрзализныци" уже везут в безопасность более 1 100 жителей Луганщинской области.

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Откуда эвакуировали:

Северодонецка

Лисичанска

Рубежного

Попасной.

Женщины и дети уже направляются в Ковель и Львов в теплых вагонах.

Мы умышленно сообщаем о некоторых эвакуационных операциях постфактумом, чтобы не подвергнуть риску жизни пассажиров и поездных бригад, но сейчас можем выдохнуть,

– заявили в Укрзализныце.

Также добавили, что нужно готовиться встречать еще одну долгожданную группу беженцев – из Мариуполя.