Так, два потяги Укрзалізниці вже везуть до безпеки понад 1 100 мешканців Луганщини.

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Звідки евакуювали:

Сєвєродонецька

Лисичанська

Рубіжного

Попасної.

Жінки та діти вже прямують до Ковеля та Львова у теплих вагонах.

Ми навмисне повідомляємо про деякі евакуаційні операції постфактум, щоб не піддати ризику життя пасажирів і поїзних бригад, але зараз можемо видихати,

– заявили в Укрзалізниці.

Також додали, що слід готуватися зустрічати ще одну довгоочікувану групу біженців – з Маріуполя.

Зауважимо, Укрзалізниця від початку збройної агресії Росії евакуювала близько 250 тисяч дітей у безпечні точки України та за кордон. Також перевізник продовжує вивозити вагітних жінок та пацієнтів, які перебувають в реанімаціях чи травматології.