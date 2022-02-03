По данным следствия, злонамеренные манипуляции проводили с автомобилями скорой помощи. В частности, таможенники "закрывали глаза" на их пониженную стоимость.

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Какова была схема сделки

Правоохранители установили, что киевская компания-импортер хотела уменьшить таможенные пошлины и платежи. Поэтому, оформляя 26 авто скорых, в несколько раз снизила их стоимость с медицинским оборудованием.

Коррупционная схема была с автомобилями скорой / Фото ГБР

Вместо рыночной цены, которая в среднем составляет 15 тысяч евро, дельцы задекларировали авто стоимостью 2,5 – 5 тысяч евро. Таможенники на несоответствие в документах не отреагировали. Реальных покупателей на авто не нашлось. Поэтому преступники воспользовались опцией хранения нерастаможенных авто в течение 12 месяцев в режиме "таможенный склад".

Таможенники способствовали преступной схеме / Фото ГБР

С помощью чиновников таможни через год дельцы сымитировали так называемый реэкспорт автомобилей, которые на самом деле не оставляли на таможенном складе. Поэтому они незаконно продлили бесплатный срок хранения авто и не платили таможенные сборы.

Что угрожает злоумышленникам

Разоблачив схему, правоохранители провели 8 обысков в офисе компании. Также обыскали служебные помещения Житомирской таможни и места жительства чиновников.

В ходе обысков изъяли компьютеры с документами и мобильные телефоны, на которых находились доказательства преступления. Также были выявлены таможенные и налоговые документы и другие материальные доказательства организации незаконной схемы.

Следствие по делу о злоупотреблении властью с тяжелыми последствиями продолжается. Правоохранители устанавливают, кто еще может быть причастен к сделке. Решают, налагать ли арест на автомобили.

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