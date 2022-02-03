За даними слідства, зловмисні маніпуляції проводили з автомобілями швидкої допомоги. Зокрема, митники "затуляли очі" на їх знижену вартість.

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Якою була схема оборудки

Правоохоронці встановили, що київська компанія-імпортер хотіла зменшити митні збори та платежі. Тому, оформляючи 26 авто швидких, у кілька разів зменшила їх вартість з медичним обладнанням.



Корупційна схема була з автомобілями швидкої / Фото ДБР

Замість ринкової ціни, яка в середньому становить 15 тисяч євро, ділки задекларували авто вартістю 2,5 – 5 тисяч євро. Митники на невідповідність у документах не відреагували. Реальних покупців на авто не знайшлось. Тому злочинці скористались опцією зберігання нерозмитнених авто протягом 12 місяців у режимі "митний склад".



Митники сприяли злочинній схемі / Фото ДБР

За допомогою посадовців митниці через рік ділки зімітували так званий реекспорт автівок, які насправді не залишали на митному складі. Через це вони незаконно продовжили безкоштовний термін зберігання авто та не сплачувати митні збори.

Що загрожує зловмисникам

Викривши схему, правоохоронці провели 8 обшуків у офісі компанії. Також обшукали службові приміщення Житомирської митниці та місця проживання посадовців.

Під час обшуків вилучили комп'ютери з документами та мобільні телефони, на яких були докази злочину. Також виявили митні та податкові документи та інші матеріальні докази організації незаконної схеми.

Слідство у справі про зловживання владою із важкими наслідками триває. Правоохоронці встановлюють хто ще може бути причетним до оборудки. Вирішують, чи накладати арешт на автомобілі.

Випадки корупції на митниці