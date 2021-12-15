Заметим, что речь идет о 38-этажном Всемирном торговом центре в районе Козуэй-Бэй.

Важно Взрыв разрушил 3 квартиры: жители львовского дома отказались выселяться после пожара

Возгорание произошло в 12:37 по местному времени, или же по 6:37 по-киевскому. Что именно стало причиной пожара – пока неизвестно. Пожарные, прибывшие на вызов, квалифицировали возгорание как инцидент третьего уровня из пяти.

Более 100 человек стали заложниками пожара, выбрались на крышу здания и ждали помощи. Предварительно, спасатели эвакуировали примерно 20 посетителей ТЦ, однако десятки посетителей по-прежнему остаются в здании.

Что известно о пострадавших

Сейчас официально сообщают лишь о 2 серьезно пострадавших в результате пожара. Среди них – женщина в возрасте 60 лет была госпитализирована из-за вдыхания дыма. В то же время еще 3 человека пожаловались на плохое самочувствие.

Какая ситуация внутри ТЦ: смотрите видео

Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео​