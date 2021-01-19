В Украине завершилась национальная олимпиада "Умоляю, светись!", организатором которой выступила компания ОККО. В рамках проекта школьники снимали социальные ролики о важности использования светоотражателей в темное время суток.

В целом участие приняли ученики более 100 школ Украины. Компания наградила победителей современными телефонами, а учебные заведения – Ровненскую, Львовскую и Вышгородскую школы – комплектами светоотражателей.

Социальные проекты – важны, потому что они побуждают людей обратить внимание на проблемы. Дети – двигатели всех общественных изменений, а видео – удобный и понятный формат для донесения информации. Мы гордимся, что так много украинских школьников серьезно отнеслись к проблеме и сделали важное дело – поделились знаниями о безопасности на дороге,

– отметила Ярослава Полякова, директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО.

Директор вышгородского лицея Active School Кристина Бессоловая уже получила пакет со светоотражателями для своих учеников.

"Благодаря талантливым детям развивается общество. Дорога в темное время суток действительно опасна. Мы особенно волнуемся за учеников зимой – видимость плохая, а дети посещают дополнительные занятия и возвращаются домой уже в темноте. Светоотражатели спасают жизни, я надеюсь, что каждый день буду видеть больше людей с ними", – прокомментировала директор.

"Умоляю, светясь!" – инициатива компании ОККО, которая реализуется в рамках ежегодного проекта "Умоляю, живи! Безопасность на дороге". Старт данного этапа состоялся 22 октября 2020 года – на здании Национальной библиотеки имени В. И. Вернадского показали лазерную проекцию – социальный ролик о важности использования светоотражателей на дороге в темное время суток. Напомним также, что 11 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины обязал пешеходов использовать светоотражатели в темное время суток. Школьники часто попадают в аварийные ситуации из-за непогоды и плохой видимости. Светоотражатели спасают жизни пешеходов, ведь позволяют водителю заметить человека за 130 метров.