Количество малых аптек в Украине за период с марта по июнь 2025 года сократилось на 134 заведения. Причиной массового закрытия стал запрет предоставления маркетинговых услуг фармацевтическим производителям.

По информации "Информатор", об этом свидетельствуют данные компании "МОРИОН". Анализ рыночных данных показывает, что именно категория малых аптек понесла существенные потери – их количество уменьшилось на 1,87%. Только за последний месяц малые аптеки потеряли 63 точки по сравнению с маем, сообщает 24 Канал.

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Напомним, что с марта 2025 года вступило в силу постановление Минздрава Украины, которое запрещает заключение маркетинговых договоров между производителями лекарств и ритейлерами. Аптеки в рамках этих соглашений направляли большую часть полученных средств (порой до 90%) на снижение цен для покупателей. Такие соглашения ранее инициировали сами производители из-за высокой конкуренции и большого количества похожих препаратов на рынке.

Кроме этого, установленное ограничение наценки на лекарства до 22% вместо необходимых 35% делает невозможным покрытие операционных расходов, в результате чего аптечные учреждения вынуждены функционировать в убыточном режиме. Такая ситуация создает критическую угрозу для их дальнейшего функционирования, особенно для аптек с годовым товарооборотом ниже 1 миллиона гривен.

По данным Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ), наибольшие потери понесли заведения в отдаленных регионах и прифронтовых зонах, где доступ к медикаментам и без того был ограниченным. Маркетинговые услуги составляли важный источник дохода для небольших аптек, позволяя им функционировать даже при минимальном количестве клиентов. После отмены этих договоров малые заведения оказались не в состоянии покрывать операционные расходы, объясняют эксперты.

Угроза доступности лекарств

Закрытие аптек в отдаленных районах может создать серьезные проблемы для местного населения, особенно для пожилых людей и хронически больных, которые нуждаются в регулярном доступе к медикаментам. В некоторых селах и небольших городах жители вынуждены преодолевать десятки километров, чтобы приобрести необходимые лекарства. Ситуация осложняется тем, что именно в прифронтовых зонах медицинское обеспечение является критически важным как для гражданского населения, так и для военных нужд.

Кризис коснулся и крупных аптечных сетей. В частности, сеть "Здоровая семья" сократила количество своих точек на 38 аптек за анализируемый период. Сокращение показывает и сеть "Аптека 9-1-1".

Эксперты отрасли отмечают, что возвращение возможности предоставления маркетинговых услуг производителям могло бы стабилизировать ситуацию. По их прогнозам, восстановление этой практики позволит обеспечить необходимую конкуренцию на рынке фармацевтических услуг и воссоздать аптечную инфраструктуру в критически важных регионах страны.