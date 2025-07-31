За інформацією "Інформатор", про це свідчать дані компанії "МОРІОН". Аналіз ринкових даних показує, що саме категорія малих аптек зазнала найсуттєвіших втрат – їхня кількість зменшилася на 1,87%. Лише за останній місяць малі аптеки втратили 63 точки порівняно з травнем, повідомляє 24 Канал.

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Нагадаємо, що з березня 2025 року набула чинності постанова МОЗ України, яка забороняє укладання маркетингових договорів між виробниками ліків та ритейлерами. Аптеки у рамках цих угод спрямовували велику частину отриманих коштів (часом до 90%) на зниження цін для покупців. Такі угоди раніше ініціювали самі виробники через високу конкуренцію та велику кількість схожих препаратів на ринку.

Окрім цього, встановлене обмеження націнки на ліки до 22% замість необхідних 35% унеможливлює покриття операційних витрат, внаслідок чого аптечні заклади змушені функціонувати у збитковому режимі. Така ситуація створює критичну загрозу для їхнього подальшого функціонування, особливо для аптек із річним товарообігом нижче 1 мільйона гривень.

За даними Аптечної професійної асоціації України (АПАУ), найбільших втрат зазнали заклади у віддалених регіонах та прифронтових зонах, де доступ до медикаментів і без того був обмеженим. Маркетингові послуги становили важливе джерело доходу для невеликих аптек, дозволяючи їм функціонувати навіть за мінімальної кількості клієнтів. Після скасування цих договорів малі заклади виявилися неспроможними покривати операційні витрати, пояснюють експерти.

Загроза доступності ліків

Закриття аптек у віддалених районах може створити серйозні проблеми для місцевого населення, особливо для людей похилого віку та хронічно хворих, які потребують регулярного доступу до медикаментів. У деяких селах та невеликих містах жителі змушені долати десятки кілометрів, щоб придбати необхідні ліки. Ситуація ускладнюється тим, що саме у прифронтових зонах медичне забезпечення є критично важливим як для цивільного населення, так і для військових потреб.

Криза торкнулася і великих аптечних мереж. Зокрема, мережа "Здорова родина" скоротила кількість своїх точок на 38 аптек за аналізований період. Скорочення показує і мережа "Аптека 9-1-1".

Експерти галузі наголошують, що повернення можливості надання маркетингових послуг виробникам могло б стабілізувати ситуацію. За їхніми прогнозами, відновлення цієї практики дозволить забезпечити необхідну конкуренцію на ринку фармацевтичних послуг та відтворити аптечну інфраструктуру у критично важливих регіонах країни.