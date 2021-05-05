Госкомитет теле - и радиовещания аннулировал часть ранее выданных разрешений на ввоз книг из России. Всего в перечне находятся 2 226 названий.

Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, ООО "Якабу Трейд" отказалось от планов ввозить эту издательскую продукцию и обратилось в Госкомтелерадио.

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В Украину запретили ввозить некоторые российские книги

Комитет попросили в соответствии с законодательством аннулировать ранее выданные разрешения.

В результате Госкомтелерадио поручило изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

С текстом перечнем запрещенных книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Обратите внимание! В конце января 2021 года Госкомитет запретил ввозить в Украину еще 18 российских книг. В них эксперты обнаружили пропаганду страны-агрессора.

Почему в Украине запрещают ввозить российские книги