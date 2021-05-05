Более 2 тысяч российских книг запретили ввозить в Украину
Госкомитет теле - и радиовещания аннулировал часть ранее выданных разрешений на ввоз книг из России. Всего в перечне находятся 2 226 названий.
Источник:Госкомитет теле - и радиовещания
Проанализировав книжные продажи и запросы рынка, ООО "Якабу Трейд" отказалось от планов ввозить эту издательскую продукцию и обратилось в Госкомтелерадио.
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В Украину запретили ввозить некоторые российские книги
Комитет попросили в соответствии с законодательством аннулировать ранее выданные разрешения.
В результате Госкомтелерадио поручило изъять соответствующие записи о выдаче разрешений из информационно-телекоммуникационной системы органов доходов и сборов и реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.
С текстом перечнем запрещенных книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.
Почему в Украине запрещают ввозить российские книги
- В 2017 году заработал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.
- Это означает, что в Украину нельзя ввозить литературу, которая по содержанию направлена против независимости государства, призывает к изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности, подрыву безопасности государства и тому подобное.
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