Держкомітет теле- і радіомовлення анулював частину раніше виданих дозволів на ввезення книг з Росії. Загалом у переліку перебувають 2 226 назв.

Проаналізувавши книжкові продажі та запити ринку, ТОВ "Якабу Трейд" відмовилося від планів ввозити цю видавничу продукцію та звернулося до Держкомтелерадіо.

Читайте також Апеляційний суд відмовив Портнову у справі щодо перегляду підручників з історії

В Україну заборонили ввозити деякі російські книги

Комітет попросили відповідно до законодавства анулювати раніше видані дозволи.

У результаті Держкомтелерадіо доручило вилучити відповідні записи про видачу дозволів з інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

З текстом переліком заборонених книг можна ознайомитись на сайті Держкомтелерадіо.

Зверніть увагу! Наприкінці січня 2021 року Держкомітет заборонив ввозити в Україну ще 18 російських книг. У них експерти виявили пропаганду країни-агресора.

Чому в Україні забороняють ввозити російські книги