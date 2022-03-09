Сообщается, что этой ночью бомба оккупантов унесла жизни 22 человек, среди которых трое детей.

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Жертвы и повреждения в городе

Более 30 семей в одном районе Сум остались без жилья. Также сообщается о десятках жертв и разрушениях в окрестных селах, на крыши которых прилетели вражеские бомбы.

Одичавшие от ярости россияне устраивают демонстративные маневры тяжелой боевой техники и "предупредительные" обстрелы прямо во время организованного передвижения мирного населения и срывают организацию гуманитарных коридоров.

– пишет Минобороны Украины.

Несмотря на эти новости, город держится, а со всей Украины в Сумы направляется гуманитарная помощь. В то же время Вооруженные Силы и местные добровольцы беспощадно снижают палачей, а происки к городу покрыты горящей техникой российских садистов.

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