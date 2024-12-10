Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук мэра Киева Виталия Кличко. Он также рассказал об одном из таких домов, который первым получил награду "Энергостойкий дом Киева".

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"Все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергостойкости. Например, солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек и их количество растет. А более 300 домов выполнили необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили миниэлектростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве действует 4 программы по повышению энергоэффективности для домовых общин. Благодаря им уже выполнено более 2,5 тысячи проектов по приобретению резервных источников питания, капремонтов и проведения энергоэффективных работ.

В домах Киева устанавливают миниэлектростанции, генераторы, накопительные устройства / Фото из телеграма Виталия Кличко

Виталий Кличко также показал видео и рассказал о киевском доме, который первым получил награду за энергостойкость.

Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила награду "Энергостойкий дом Киева". С помощью города жители установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме во время отключений электричества работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет,

– подчеркнул Кличко.

Смотрите видео с энергостойкой многоэтажки:

Ранее сообщалось, что в Киеве действуют 4 механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия. Это программа для ОСМД и ЖСК "70/30", порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии, программа "Капремонты" (для всех без исключения домов) и Револьверный фонд, предоставляющий доступные займы и кредиты многоквартирным домам.

Также Виталий Кличко рассказывал о доме в Соломенском районе, который в течение года воспользовался всеми четырьмя программами для повышения энергонезависимости.