Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на фейсбук мера Києва Віталія Кличка. Він також розповів про один з таких будинків, який першим отримав відзнаку "Енергостійкий будинок Києва".

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"Все більше будинків, незалежно від форми управління, користуються міськими програмами для підвищення енергостійкості. Наприклад, сонячні електростанції вже встановили понад 10 багатоповерхівок і їхня кількість зростає. А понад 300 будинків виконали необхідні роботи та не залежать від відключень електроенергії. Жителі встановили мініелектростанції, генератори, накопичувальні пристрої. При відключеннях світла в будинках є опалення, водопостачання, працюють ліфти", – повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що в Києві діють 4 програми з підвищення енергоефективності для будинкових громад. Завдяки їм уже виконано понад 2,5 тисячі проєктів з придбання резервних джерел живлення, капремонтів та проведення енергоефективних робіт.

У будинках Києва встановлюють мініелектростанції, генератори, накопичувальні пристрої / Фото з телеграму Віталія Кличка

Віталій Кличко також показав відео і розповів про київський будинок, який першим отримав відзнаку за енергостійкість.

Багатоповерхівка в Дніпровському районі столиці першою отримала відзнаку "Енергостійкий будинок Києва". За допомоги міста мешканці встановили сонячну електростанцію, інвертори. Тепер у будинку під час вимкнень електрики працюють насоси холодного та гарячого водопостачання, циркуляційні насоси на опалення, ліфт, освітлення в коридорах, інтернет",

– наголосив Кличко.

Дивіться відео з енергостійкої багатоповерхівки:

Раніше повідомлялося, що в Києві діють 4 механізми для багатоквартирних будинків, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи. Це програма для ОСББ та ЖБК "70/30", порядок часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії, програма "Капремонти" (для всіх без винятку будинків) та Револьверний фонд, що надає доступні позики та кредити багатоквартирним будинкам.

Також Віталій Кличко розповідав про будинок у Солом'янському районі, який протягом року скористався усіма чотирма програмами для підвищення енергонезалежності.