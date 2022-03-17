Мужчины-украинцы возвращаются домой только с одной целью – защищать свое государство. Об этом в ГПСУ рассказали 17 марта.

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Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди украинцы,

– отметил один из мужчин, возвращающийся из Польши.

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