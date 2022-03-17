Чоловіки-українці повертаються додому лише з одною метою – захищати свою державу. Про це в ДПСУ розповіли 17 березня.

Зверніть увагу "Мій брат завжди мене захищатиме": зворушливі малюнки сестрички українського прикордонника

Наші хлопці не здаються, тому потрібно допомагати, потрібно воювати за нашу країну. Україна повинна бути вільною, як і всі люди українці,

– зазначив один із чоловіків, що повертається з Польщі.

Українці повертаються захищати країну: відео

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 17 березня: відео