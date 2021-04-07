По состоянию на первый квартал 2020 года показатель бедности среди работающих украинцев составил 42,4%. В первом квартале 2021 года уже прогнозируют, что в этом году ситуация не улучшится.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что борьба с бедностью является приоритетом для украинского правительства.

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По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%,

– подчеркнул Музыченко.

Украинцы, попавшие в эту статистику, не могли обеспечить себе и своим родным достойный уровень жизни.

Специалист из Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не стоит рассчитывать на улучшение ситуации.

По словам Черенько, сейчас необходимо разработать новый комплексный документ, решить проблему межсекторного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.

Обратите внимание! Глава Нацбанка Кирилл Шевченко прогнозирует снижение ВВП Украины в первом квартале 2021 года. В то же время Украина может получить дополнительные деньги от МВФ.