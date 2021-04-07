Более 40% работающих украинцев оказались на грани бедности
По состоянию на первый квартал 2020 года показатель бедности среди работающих украинцев составил 42,4%. В первом квартале 2021 года уже прогнозируют, что в этом году ситуация не улучшится.
Источник:Верховная Рада
Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко отметил, что борьба с бедностью является приоритетом для украинского правительства.
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По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%,
– подчеркнул Музыченко.
Украинцы, попавшие в эту статистику, не могли обеспечить себе и своим родным достойный уровень жизни.
Специалист из Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько отметила, что в 2021 году не стоит рассчитывать на улучшение ситуации.
По словам Черенько, сейчас необходимо разработать новый комплексный документ, решить проблему межсекторного взаимодействия и учитывать процессы децентрализации.
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