Станом на перший квартал 2020 року показник бідності серед українців, які працюють, становив 42,4%. У першому кварталі 2021 року вже прогнозують, що цьогоріч ситуація не покращиться.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зауважив, що боротьба з бідністю є пріоритетом для українського уряду.

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За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед населення, яке працює, становить 42,4%,

– наголосив Музиченко.

Українці, які потрапили у цю статистику, не могли забезпечити собі та своїм рідним гідний рівень життя.

Фахівчиня з Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько наголосила, що у 2021 році не варто розраховувати на покращення ситуації.

За словами Черенько, наразі необхідно напрацювати новий комплексний документ, розв'язати проблему міжсекторальної взаємодії та враховувати процеси децентралізації.

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